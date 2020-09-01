"Все потенциальные соперники были сильными, ведь это Лига чемпионов. Нужно на все сто процентов продемонстрировать свои лучшие качества. Думаю, что тренер нас хорошо подготовит.

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Вы же видели по игре с Шахтером, что у нас есть дисциплина. Надо больше поработать с мячом – и будет еще лучше. АЗ – отличная команда. Хорошо, что играем в Киеве, не нужно никуда лететь. Думаю, что будет очень интересная игра", – цитирует Вербича официальный сайт Динамо.

Напомним, поединок Динамо – АЗ состоится 15 сентября в Киеве в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Начало матча в 20:00.

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