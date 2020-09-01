Динамо – АЗ: Вербич оценил шансы киевлян в матче Лиги чемпионов
Словенский легионер Динамо Беньямин Вербич поделился мыслями относительно предстоящего противостояния в самом престижном еврокубковом турнире против нидерландского гранда.
"Все потенциальные соперники были сильными, ведь это Лига чемпионов. Нужно на все сто процентов продемонстрировать свои лучшие качества. Думаю, что тренер нас хорошо подготовит.
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Вы же видели по игре с Шахтером, что у нас есть дисциплина. Надо больше поработать с мячом – и будет еще лучше. АЗ – отличная команда. Хорошо, что играем в Киеве, не нужно никуда лететь. Думаю, что будет очень интересная игра", – цитирует Вербича официальный сайт Динамо.
Напомним, поединок Динамо – АЗ состоится 15 сентября в Киеве в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Начало матча в 20:00.
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