Динамо – АЗ: Вацко назвав фаворита матчу Ліги чемпіонів
Відомий журналіст Віктор Вацко поділився очікуваннями від поєдинку найпрестижнішого єврокубкового турніру між українською та нідерландською командами.
"Сьогодні Динамо підкорює Лігу чемпіонів. Перша перепона на шляху до групового етапу – нідерландський АЗ. Срібний призер минулого чемпіонату та команда, що наколотила 54 голи – другий результат після чемпіонського Аяксу.
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Вірю, що підопічні Луческу за рахунок маневреності, швидкості та безкомпромісних дій на полі пройдуть далі", – написав Вацко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
Нагадаємо, поєдинок третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між Динамо та АЗ відбудеться вже сьогодні, 15 вересня, у Києві на стадіоні НСК Олімпійський. Початок матчу о 20:00.