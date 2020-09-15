Відомий журналіст Віктор Вацко поділився очікуваннями від поєдинку найпрестижнішого єврокубкового турніру між українською та нідерландською командами.

"Сьогодні Динамо підкорює Лігу чемпіонів. Перша перепона на шляху до групового етапу – нідерландський АЗ. Срібний призер минулого чемпіонату та команда, що наколотила 54 голи – другий результат після чемпіонського Аяксу.

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Вірю, що підопічні Луческу за рахунок маневреності, швидкості та безкомпромісних дій на полі пройдуть далі", – написав Вацко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, поєдинок третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між Динамо та АЗ відбудеться вже сьогодні, 15 вересня, у Києві на стадіоні НСК Олімпійський. Початок матчу о 20:00.

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