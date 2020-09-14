Вінгер Динамо Віктор Циганков не тренувався із командою напередодні матчу проти АЗ Алкмаар.

Київське Динамо провело відкрите тренування, на якому не був присутнім вінгер киян Віктор Циганков, повідомляє Динамоманія.

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Відзначимо, що гравець виходив на поле у матчі проти Десни в матчі 2-го туру УПЛ, але не дограв поєдинок до кінця.

Нагадаємо, поєдинок Динамо – АЗ відбудеться 15 вересня у Києві у рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Початок матчу о 20:00.

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