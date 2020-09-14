Динамо – АЗ: Циганков пропустив тренування перед матчем Ліги чемпіонів
20:21 - Читать на русском
Вінгер Динамо Віктор Циганков не тренувався із командою напередодні матчу проти АЗ Алкмаар.
Київське Динамо провело відкрите тренування, на якому не був присутнім вінгер киян Віктор Циганков, повідомляє Динамоманія.
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Відзначимо, що гравець виходив на поле у матчі проти Десни в матчі 2-го туру УПЛ, але не дограв поєдинок до кінця.
Нагадаємо, поєдинок Динамо – АЗ відбудеться 15 вересня у Києві у рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Початок матчу о 20:00.
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