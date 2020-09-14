"Ми подивилися декілька матчів Динамо, розібрали Суперкубок України. Вважаю, що добре підготувалися до гри. Покажемо все, на що здатні. Ми зіграли декілька товариських матчів. Завтра побачимо, наскільки добре готові. Це буде напружена гра. У Динамо багато креативних гравців. Неприємностей можна чекати від будь-кого.

Динамо – АЗ: передматчева прес-конференція Мірчі Луческу

Минулий сезон був особливим для АЗ. Зіграли низку хороших матчів. Мріяли стати чемпіонами, але так склалися обставини, що нам це не вдалося. Поєдинок проти Вікторії Пльзень розпочали не дуже добре, але потім зібралися та здобули необхідний результат", – поділився Копмайнерс на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, поєдинок Динамо – АЗ відбудеться 15 вересня у Києві у рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Початок матчу о 20:00.

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