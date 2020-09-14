Динамо – АЗ: Цыганков пропустил тренировку перед матчем Лиги чемпионов
20:24 - Читати українською
Вингер Динамо Виктор Цыганков не тренировался с командой накануне матча против АЗ Алкмаар.
Киевское Динамо провело открытую тренировку, на котором не присутствовал вингер киевлян Виктор Цыганков, сообщает Динамоманія.
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Отметим, что игрок выходил на поле в матче против Десны в матче 2-го тура УПЛ, но не доиграл поединок до конца.
Напомним, поединок Динамо – АЗ состоится 15 сентября в Киеве в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Начало матча в 20:00.
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