Вингер Динамо Виктор Цыганков не тренировался с командой накануне матча против АЗ Алкмаар.

Киевское Динамо провело открытую тренировку, на котором не присутствовал вингер киевлян Виктор Цыганков, сообщает Динамоманія.

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Отметим, что игрок выходил на поле в матче против Десны в матче 2-го тура УПЛ, но не доиграл поединок до конца.

Напомним, поединок Динамо – АЗ состоится 15 сентября в Киеве в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Начало матча в 20:00.

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