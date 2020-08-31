Півзахисник Динамо Віталій Буяльський вважає, що нідерландський АЗ не можна недооцінювати.

"Думаю, нам дістався один з найскладніших суперників. Поки не можу точно охарактеризувати АЗ, оскільки не бачив їхніх останніх матчів, але пишуть, що це хороша команда, тому гра буде цікавою.

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Перед жеребкуванням не було якихось переваг, хоча я бачив кілька матчів ПАОКа і, думаю, гра з ними була б цікавою.

Добре, що ми зіграємо вдома, у Києві, на своєму полі. Можна спокійно готуватися і налаштовуватися. Хоча всі бачили, що в протистояннях Ліги чемпіонів, що складаються з одного матчу, можливі будь-які несподіванки.

Зараз я продовжую процес відновлення, і, думаю, повернуся у стрій не лише до матчу проти АЗ, а й до найближчого календарного поєдинку чемпіонату України проти Десни", – цитує Буяльського офіційний сайт Динамо.

Поєдинок Динамо – АЗ запланований на 15-16 вересня. У випадку перемоги, кияни зустрінуться з тріумфатором пари Рапід – Гент.

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