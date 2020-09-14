"Звичайно, нам вдома буде легше грати. Великий плюс для нас. Краще було б, якби ще були глядачі, але зараз це неможливо. Але до всього звикаєш. Так ми й звикли, що граємо без глядачів.

Динамо – АЗ: нідерландці оголосили заявку на матч Ліги чемпіонів з двома несподіванками

Вчора було об’ємне теоретичне заняття. Можу відзначити Копмайнерса, сильні фланги. Організована команда, буде важко. Але ми добре готові, Містер вселяє у нас впевненість. Перед нами стоїть завдання – вийти в Лігу чемпіонів. Будемо його виконувати", – поділився Сидорчук на прес-конференції.

Нагадаємо, поєдинок Динамо – АЗ відбудеться 15 вересня у Києві у рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Початок матчу о 20:00.

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