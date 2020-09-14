Динамо – АЗ: Сидорчук оцінив готовність киян на матч Ліги чемпіонів
Капітан Динамо Сергій Сидорчук поділився очікуваннями від матчу кваліфікації Ліги чемпіонів проти нідерландського АЗ Алкмаар.
"Звичайно, нам вдома буде легше грати. Великий плюс для нас. Краще було б, якби ще були глядачі, але зараз це неможливо. Але до всього звикаєш. Так ми й звикли, що граємо без глядачів.
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Вчора було об’ємне теоретичне заняття. Можу відзначити Копмайнерса, сильні фланги. Організована команда, буде важко. Але ми добре готові, Містер вселяє у нас впевненість. Перед нами стоїть завдання – вийти в Лігу чемпіонів. Будемо його виконувати", – поділився Сидорчук на прес-конференції.
Нагадаємо, поєдинок Динамо – АЗ відбудеться 15 вересня у Києві у рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Початок матчу о 20:00.
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