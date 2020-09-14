Динамо – АЗ: Сидорчук оценил готовность киевлян на матч Лиги чемпионов
Капитан Динамо Сергей Сидорчук поделился ожиданиями от матча квалификации Лиги чемпионов против голландского АЗ Алкмаар.
"Конечно, нам дома будет легче играть. Большой плюс для нас. Лучше было бы, если бы еще были зрители, но сейчас это невозможно. Но ко всему привыкаешь. Так мы и привыкли, что играем без зрителей.
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Вчера было объемное теоретическое занятие. Могу отметить Компайнерса, сильные фланги. Организованная команда, будет трудно. Но мы хорошо готовы, Мистер внушает в нас уверенность. Перед нами стоит задача – выйти в Лигу чемпионов. Будем её выполнять", – поделился Сидорчук на пресс-конференции.
Напомним, поединок Динамо – АЗ состоится 15 сентября в Киеве в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Начало матча в 20:00.
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