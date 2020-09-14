"Конечно, нам дома будет легче играть. Большой плюс для нас. Лучше было бы, если бы еще были зрители, но сейчас это невозможно. Но ко всему привыкаешь. Так мы и привыкли, что играем без зрителей.

Динамо – АЗ: нидерландцы объявили заявку на матч Лиги чемпионов с двумя неожиданностями

Вчера было объемное теоретическое занятие. Могу отметить Компайнерса, сильные фланги. Организованная команда, будет трудно. Но мы хорошо готовы, Мистер внушает в нас уверенность. Перед нами стоит задача – выйти в Лигу чемпионов. Будем её выполнять", – поделился Сидорчук на пресс-конференции.

Напомним, поединок Динамо – АЗ состоится 15 сентября в Киеве в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Начало матча в 20:00.

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