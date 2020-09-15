Головний тренер АЗ Арне Слот відповів на запитання журналістів після вильоту від Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Чому настільки різні тайми? Головна причина – швидкий гол господарів на початку другого тайму. Після цього Динамо сіло нижче, ми були змушені розкриватися, з’являлися зони, якими суперник користувався. Це дуже вплинуло на хід зустрічі.

Динамо – АЗ – 2:0 – відео голів та огляд матчу

У першому таймі ми домінували, створили більше нагод, але не забили. Потрібно реалізовувати свої шанси, щоб перемагати таких суперників. Також великою нашою проблемою стали втрати м’яча в безпосередній близькості від воріт.

Сьогодні Динамо зіграло проти нас досить сильно. Можливо, в наступному раунді проти Гента їм буде легше. А оцінювати перспективи Динамо в груповому етапі Ліги чемпіонів важко", – сказав Слот на післяматчевій прес-конференції.

Динамо з боєм переграло АЗ і вийшло у плей-офф кваліфікації ЛЧ – перемога імені Луческу, Жерсона та Шапаренка