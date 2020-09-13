"Вважаю, що АЗ не буде відігравати таку ж тактику, яку показала нам Десна. АЗ просто не вміє грати в такий футбол. Відповідно, атакувальні можливості у Динамо будуть ширшими. І я думаю, що їх вдасться реалізувати.

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На щастя, гравці АЗ також були задіяні у збірних, що не може не привести до певної розбалансованості в їхньому складі.

Суперник сильний і неприємний. Суперник зберіг свій склад, і, думаю, ми не побачимо нових осіб. Саме зараз – головний бій. На мій погляд, Динамо виглядає досить бойовито, аби подолати всі свої проблеми і на надмотивації і характері вирішити це завдання і пройти до наступного раунду", – сказав Франков на своєму YouTube-каналі.

Нагадаємо, у матчі другого туру УПЛ кияни на власному полі не змогли здолати чернігівську Десну (0:0). Поєдинок Динамо – АЗ відбудеться вже у вівторок, 15 вересня, у Києві, у рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Початок матчу о 20:00.

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