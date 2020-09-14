Главный тренер Динамо Мирча Луческу довольно необычно начал пресс-конференцию перед матчем 3-го раунда Лиги чемпионов против АЗ Алкмаар.

Луческу хотел провести пресс-конференцию стоя на ногах, сообщает iSport. Странное желание румына достаточно легко объяснить – ему не понравилось качество стульев в конференц-зале.

Динамо – АЗ: предматчевая пресс-конференция Мирчи Луческу

Мирча пожаловался, что ему неудобно, а потому он и другие участники встречи начали мероприятие на ногах. Сергей Сидорчук даже выслушал так один из вопросов, после чего Луческу жестом показал ему сесть.

Напомним, поединок Динамо – АЗ состоится 15 сентября в Киеве в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Начало матча в 20:00.

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