"Я не буду розкривати те, що говорив гравцям. Інакше всі все дізнаються, зокрема тренерський штаб АЗ. У них дуже сильна команда, АЗ добре підготувався до нашого матчу через спаринги. У сучасному футболі багато доступної інформації. Головне – самому належно підготуватися та постати перед суперником у повній бойовій готовності.

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Ми дуже мотивовані, дуже хочемо перемогти. АЗ буде важко нам протистояти. Ми знайомі з їхніми гравцями, добре їх вивчили. У них багато талановитої молоді, яка давно грає разом. Незабаром побачимо їх у топ-чемпіонатах. За останні роки вони дуже спрогресували. Водночас ми вивчаємо слабкі сторони, якими спробуємо скористатися.

У нас також молода команда, яка тільки будується. Шкода, що не всі гравці доступні, є травмовані. Є ті, хто поїхали у збірні, але там не грали. Тобто випали і з ігрового ритму, і з тренувального процесу Динамо.

Лінія оборони з чотирьох фулбеків? Інакшого виходу на було. Я радий, що гравці мене зрозуміли та виконали завдання. Ми працювали на тренуваннях, старалися синхронізувати їхні дії. Однак обидва моменти Десни виникли після наших помилок. Це футбол. Сподіваюся, що завтра наші хлопці покажуть високий рівень. Я впевнений в них, вони впевнені в мені. Зараз у моєму розпорядженні найкращі футболісти", – сказав Луческу на предематчевій прес-конференції.

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