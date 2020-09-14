"Мы посмотрели несколько матчей Динамо, разобрали Суперкубок Украины. Считаю, что хорошо подготовились к игре. Покажем все, на что способны. Мы сыграли несколько товарищеских матчей. Завтра увидим, насколько хорошо готовы. Это будет напряженная игра. У Динамо много креативных игроков. Неприятностей можно ожидать от любого.

Динамо – АЗ: предматчевая пресс-конференция Мирчи Луческу

Прошлый сезон был особенным для АЗ. Сыграли ряд хороших матчей. Мечтали стать чемпионами, но так сложились обстоятельства, что нам это не удалось. Поединок против Виктории Пльзень начали не очень хорошо, но потом собрались и получили необходимый результат", – поделился Копмайнерс на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, поединок Динамо – АЗ состоится 15 сентября в Киеве в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Начало матча в 20:00.

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