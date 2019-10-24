Дибала, Мбаппе та 2 зіркові англійці – претенденти на звання гравця тижня в Лізі чемпіонів

УЄФА оголосив номінантів на приз найкращому гравцю 3-го туру групового етапу ЛЧ.

Список із чотирьох претендентів оприлюднив офіційний твіттер турніру.

Справжнє повернення Окслейда-Чемберлена у відеоогляді матчу Генк – Ліверпуль

На нагороду претендують: нападник Ювентуса Пауло Дибала, який оформив дубль проти московського Локомотива, хавбек Ліверпуля Алекс Окслейд-Чемберлен (дубль у ворота Генка), форвард Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе (хет-трик плюс асист у матчі з Брюгге) та вінгер Манчестер Сіті Рахім Стерлінг (хет-трик і результативна передача на Агуеро в поєдинку з Аталантою).

Голосування на офіційному сайті УЄФА триватиме до п'ятниці.

Who ya got



Paulo Dybala

Alex Oxlade-Chamberlain

Kylian Mbappé

Raheem Sterling#UCL | #POTW | @FTBSantander — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 23, 2019

Манчестер Сіті вдома розгромив Аталанту: гол і шикарна гра Маліновського, непереконливість Менді та надія для Шахтаря