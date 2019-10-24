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Дибала, Мбаппе та 2 зіркові англійці – претенденти на звання гравця тижня в Лізі чемпіонів

10:04 55 Читать на русском
Дибала, Мбаппе та 2 зіркові англійці – претенденти на звання гравця тижня в Лізі чемпіонів
Алекс Окслейд-Чемберлен в обіймах Мане / ФК Ліверпуль

УЄФА оголосив номінантів на приз найкращому гравцю 3-го туру групового етапу ЛЧ.

34’ Серхіо Агуеро
39’ Серхіо Агуеро
58’ Рахім Стерлінг
64’ Рахім Стерлінг
69’ Рахім Стерлінг
83’ Філ Фоден
 
Руслан Маліновський 28’
28’ Руслан Маліновський
34’ Серхіо Агуеро
39’ Серхіо Агуеро
58’ Рахім Стерлінг
64’ Рахім Стерлінг
69’ Рахім Стерлінг
83’ Філ Фоден

Список із чотирьох претендентів оприлюднив офіційний твіттер турніру.

Справжнє повернення Окслейда-Чемберлена у відеоогляді матчу Генк – Ліверпуль

На нагороду претендують: нападник Ювентуса Пауло Дибала, який оформив дубль проти московського Локомотива, хавбек Ліверпуля Алекс Окслейд-Чемберлен (дубль у ворота Генка), форвард Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе (хет-трик плюс асист у матчі з Брюгге) та вінгер Манчестер Сіті Рахім Стерлінг (хет-трик і результативна передача на Агуеро в поєдинку з Аталантою).

Голосування на офіційному сайті УЄФА триватиме до п'ятниці.

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