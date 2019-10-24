Дибала, Мбаппе та 2 зіркові англійці – претенденти на звання гравця тижня в Лізі чемпіонів

УЄФА оголосив номінантів на приз найкращому гравцю 3-го туру групового етапу ЛЧ.
Список із чотирьох претендентів оприлюднив офіційний твіттер турніру.
Справжнє повернення Окслейда-Чемберлена у відеоогляді матчу Генк – Ліверпуль
На нагороду претендують: нападник Ювентуса Пауло Дибала, який оформив дубль проти московського Локомотива, хавбек Ліверпуля Алекс Окслейд-Чемберлен (дубль у ворота Генка), форвард Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе (хет-трик плюс асист у матчі з Брюгге) та вінгер Манчестер Сіті Рахім Стерлінг (хет-трик і результативна передача на Агуеро в поєдинку з Аталантою).
Голосування на офіційному сайті УЄФА триватиме до п'ятниці.
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