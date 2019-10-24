Дибала, Мбаппе и дуэт звездных англичан – претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА объявил номинантов на приз лучшему игроку 3-го тура группового этапа ЛЧ.

Список из четырех претендентов обнародовал официальный твиттер турнира.

Настоящее возвращение Окслейд-Чемберлена в видеообзоре матча Генк – Ливерпуль

На награду претендуют нападающий Ювентуса Пауло Дибала, оформивший дубль против московского Локомотива, хавбек Ливерпуля Алекс Окслейд-Чемберлен (дубль в ворота Генка), форвард Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе (хет-трик плюс ассист в матче с Брюгге) и вингер Манчестер Сити Рахим Стерлинг (хет-трик и результативная передача на Агуэро в поединке с Аталантой).

Голосование на официальном сайте УЕФА продлится до пятницы.

Who ya got



Paulo Dybala

Alex Oxlade-Chamberlain

Kylian Mbappé

Raheem Sterling#UCL | #POTW | @FTBSantander — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 23, 2019

Манчестер Сити дома разгромил Аталанту: гол и шикарная игра Малиновского, неубедительность Менди и надежда для Шахтера