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Дибала, Мбаппе и дуэт звездных англичан – претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

10:04 37 Читати українською
Дибала, Мбаппе и дуэт звездных англичан – претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Алекс Окслейд-Чемберлен в объятиях Мане / ФК Ливерпуль

УЕФА объявил номинантов на приз лучшему игроку 3-го тура группового этапа ЛЧ.

34’ Серхио Агуэро
39’ Серхио Агуэро
58’ Рахим Стерлинг
64’ Рахим Стерлинг
69’ Рахим Стерлинг
83’ Фил Фоден
 
Руслан Малиновский 28’
28’ Руслан Малиновский
34’ Серхио Агуэро
39’ Серхио Агуэро
58’ Рахим Стерлинг
64’ Рахим Стерлинг
69’ Рахим Стерлинг
83’ Фил Фоден

Список из четырех претендентов обнародовал официальный твиттер турнира.

Настоящее возвращение Окслейд-Чемберлена в видеообзоре матча Генк – Ливерпуль

На награду претендуют нападающий Ювентуса Пауло Дибала, оформивший дубль против московского Локомотива, хавбек Ливерпуля Алекс Окслейд-Чемберлен (дубль в ворота Генка), форвард Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе (хет-трик плюс ассист в матче с Брюгге) и вингер Манчестер Сити Рахим Стерлинг (хет-трик и результативная передача на Агуэро в поединке с Аталантой).

Голосование на официальном сайте УЕФА продлится до пятницы.

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