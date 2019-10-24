Дибала, Мбаппе и дуэт звездных англичан – претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА объявил номинантов на приз лучшему игроку 3-го тура группового этапа ЛЧ.
Список из четырех претендентов обнародовал официальный твиттер турнира.
Настоящее возвращение Окслейд-Чемберлена в видеообзоре матча Генк – Ливерпуль
На награду претендуют нападающий Ювентуса Пауло Дибала, оформивший дубль против московского Локомотива, хавбек Ливерпуля Алекс Окслейд-Чемберлен (дубль в ворота Генка), форвард Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе (хет-трик плюс ассист в матче с Брюгге) и вингер Манчестер Сити Рахим Стерлинг (хет-трик и результативная передача на Агуэро в поединке с Аталантой).
Голосование на официальном сайте УЕФА продлится до пятницы.
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