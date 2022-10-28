Головний тренер Барселони Хаві розповів про атмосферу у команді після вильоту з Ліги чемпіонів та розмову з президентом Жоаном Лапортою.

"Ми часто спілкуємося з президентом. Практично на кожну гру їздимо разом. Діагноз зсередини зрозумілий. Були речі, які від нас не залежали.

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Ми бачимо один одного віч-на-віч. У нас є дружба і є впевненість у тому, що ми робимо. Впевненість є попри те, що сталося в Лізі чемпіонів. Я в захваті від Лапорти. Думаю, що ми бачимо зміни в команді. Результат не повинен нас відволікати. Я пережив це як футболіст. Ми не можемо відступати від тієї ідеї, яка у нас є.

Повинні продовжувати вірити. Якщо титули не прийдуть, то прийде інший тренер, який їх завоює. Ми не збираємося припиняти роботу. Я відчуваю довіру. Це не те, чого ми очікували. Завдання – завойовувати титули", – цитує Хаві Marca.

Нагадаємо, Барселона другий сезон поспіль вилітає з Ліги чемпіонів та боротиметься за перемогу у другому за престижністю євротурнірі.

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