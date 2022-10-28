Главный тренер Барселоны Хави рассказал об атмосфере в команде после вылета из Лиги чемпионов и разговоре с президентом Жоаном Лапортой.

"Мы часто общаемся с президентом. Практически на каждую игру ездим вместе. Диагноз изнутри ясен. Были вещи, которые от нас не зависели.

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Мы видим друг друга лицом к лицу. У нас есть дружба и уверенность в том, что мы делаем. Уверенность есть, несмотря на то, что произошло в Лиге чемпионов. Я в восторге от Лапорты. Думаю, мы видим изменения в команде. Результат не должен нас отвлекать. Я пережил это как футболист. Мы не можем отступать от той идеи, которая у нас есть.

Должны продолжать верить. Если титулы не придут, то придет другой тренер, который их завоюет. Мы не собираемся прекращать работу. Я чувствую доверие. Это не то, что мы ожидали. Задача – завоевывать титулы", – цитирует Хави Marca .

Напомним, Барселона второй сезон подряд вылетает из Лиги чемпионов и будет бороться за победу во втором по престижности евротурнире.