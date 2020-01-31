Ді Марія зізнався, чого не вистачає ПСЖ для перемоги у Лізі чемпіонів

Хавбек ПСЖ Анхель Ді Марія поділився амбіціями парижан у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів.

"Кожен сезон ми відчуваємо величезний тиск у зв'язку з Лігою чемпіонів. Це найважливіший трофей, але виграти його дуже важко. Для цього недостатньо мати в обоймі найкращих футболістів. Звичайно, це допомагає, але потрібен ще й фарт, а ПСЖ його постійно бракує.

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Коли я грав у Реалі, ми були за крок від поразки у фіналі ЛЧ з Атлетіко, але пощастило, що Серхіо Рамос зрівняв рахунок в самому кінці основного часу. Фарт – це найголовніше", – цитує Ді Марію AS.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ зустрінеться з дортмундською Борусією.

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