Ди Мария признался, чего не хватает ПСЖ для победы в Лиге чемпионов

Хавбек ПСЖ Анхель Ди Мария поделился амбициями парижан в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

"Каждый сезон мы чувствуем огромное давление в связи с Лигой чемпионов. Это важнейший трофей, но выиграть его очень трудно. Для этого недостаточно иметь в обойме лучших футболистов. Конечно, это помогает, но нужен еще и фарт, а ПСЖ его постоянно не хватает.

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Когда я играл в Реале, мы были в шаге от поражения в финале ЛЧ с Атлетико, но повезло, что Серхио Рамос сравнял счет в самом конце основного времени. Фарт – это самое главное", – цитирует Ди Марию AS.

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ встретится с дортмундской Боруссией.

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