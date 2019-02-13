УЄФА може дискваліфікувати Ді Марію на матч-відповідь ЛЧ проти Манчестер Юнайтед через "пропаганду алкоголю"

Хавбек ПСЖ Анхель Ді Марія може поплатитись за свій тролінг фанатів МЮ у матчі Ліги чемпіонів.

ПСЖ впевнено переміг Манчестер Юнайтед (2:0), завдяки двом асистам Анхеля Ді Марії. Але не лише цим відзначився аргентинець.

Ді Марія потролив вболівальників Манчестер Юнайтед, які жбурнули на поле пляшку з пивом

В одному із епізодів вболівальники МЮ кинули на поле пляшку з пивом, хавбек підняв її та зробив вигляд буцімто відпив з неї. В УЄФА не оцінили такий тролінг та розглядають можливість дискваліфікувати Ді Марію на матч-відповідь, повідомляє RMC.

Нагадаємо, 2-й матч в рамках плей-офф Ліги чемпіонів між цими командами відбудеться в Парижі 6 березня. Початок о 22:00.

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