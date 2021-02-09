Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно повідомив про втрати перед поверненням Ліги чемпіонів.

"У Ді Марії пошкодження м'яза стегна правої ноги. Через тиждень він отримає вказівки від клубу. Це означає, що Анхель не зможе зіграти в першому матчі з Барселоною. Такий стан справ", – цитує Почеттіно Mundo Deportivo.

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Нагадаємо, в 1/8 фіналу ЛЧ парижани змагатимуться з Барселоною, перша зустріч цих суперників запланована на 16 лютого, а матч-відповідь відбудеться 10 березня.

У нинішньому сезоні Ліги 1 Ді Марія провів 19 матчів, в яких відзначився трьома голами та 8-ма голами.

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