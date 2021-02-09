"У Ди Марии повреждения мышцы бедра правой ноги. Через неделю он получит указания от клуба. Это означает, что Анхель не сможет сыграть в первом матче с Барселоной. Такое положение дел", – цитирует Почеттино Mundo Deportivo.

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Напомним, в 1/8 финала ЛЧ парижане будут соревноваться с Барселоной, первая встреча этих соперников запланирована на 16 февраля, а ответный матч состоится 10 марта.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Ди Мария провел 19 матчей, в которых отметился тремя голами и 8-ю голами.

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