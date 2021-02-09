"Не думаю, що ми фаворити в матчах з Барселоною. У них є Мессі, тому я б сказав, що шанси 50 на 50. Лео – найкращий гравець, якого я коли-небудь бачив. Неймар – природжений лідер. Кіліан дуже молодий. Він буде одним з найкращих, не варто зараз занадто тиснути на це.

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Мессі, Неймар і Мбаппе разом? Я не знаю, як буде працювати в такому випадку фінансовий фейр-плей, але я так не думаю. Я поважаю Барселону, їхнього тренера і Мессі, тому я не збираюся вдаватися в ці подробиці", – цитує Ерреру Get Spanish Football News.

Нагадаємо, перша зустріч між цими командами запланована на 16 лютого, матч-відповідь – 10 березня.

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