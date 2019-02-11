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Ді Франческо: Ліга чемпіонів – чудовий шанс для Роми повернути собі впевненість

11 лютого 20:01 147 Читать на русском
Ді Франческо: Ліга чемпіонів – чудовий шанс для Роми повернути собі впевненість
Ейсебіо Ді Франческо / фото із соцмереж

Головний тренер Роми Ейсебіо Ді Франческо поділився очікуваннями від першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Порту.

"Завтра у нас буде чудовий шанс показати хорошу гру і повернути собі впевненість. Ми пишаємося, що залишилися однією з двох команд, які представляють Італію в Лізі чемпіонів.

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Порту – компактна команда, яка знає, чого хоче досягти на полі. Це буде дуже важкий матч з фізичної точки зору. Консейсау – тренер, який надав команді свій стиль. Порту виглядає дуже організованим.

Манолас сьогодні тренувався з командою і потрапить в заявку. Участь Ольсена в матчі поки під питанням, ми оцінимо його стан завтра вранці. Шик точно не зіграє", – цитує Ді Франческо прес-служба УЄФА.

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Ліга чемпіонів1/8 фіналуОлімпіко (Рим)

Рома - Порту: Вівторок 12 лютого 2019

Рома
Матч завершено
2 : 1
Порту
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Ліга чемпіонів Рома - Порту Рома Рома Ейсебіо Ді Франческо Ейсебіо Ді Франческо
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