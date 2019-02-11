Ди Франческо: Лига чемпионов – отличный шанс для Ромы вернуть себе уверенность

Главный тренер Ромы Эйсебио Ди Франческо поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с Порту.

"Завтра у нас будет отличный шанс показать хорошую игру и вернуть себе уверенность. Мы гордимся, что остались одной из двух команд, представляющих Италию в Лиге чемпионов.

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Порту – компактная команда, которая знает, чего хочет достичь на поле. Это будет очень тяжелый матч с физической точки зрения. Консейсау – тренер, который придал команде свой стиль. Порту выглядит очень организованным.

Манолас сегодня тренировался с командой и попадет в заявку. Участие Ольсена в матче пока под вопросом, мы оценим его состояние завтра утром. Шик точно не сыграет", – цитирует Ди Франческо пресс-служба УЕФА.

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