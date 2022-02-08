Стиковий поєдинок Юнацької ліги УЄФА між Депортіво і Динамо обслуговуватиме португало-іспанська суддівська бригада.

Головним арбітром зустрічі буде 33-річний Антоніу Нобре. Асистенти теж представляють Португалію – на лініях працюватимуть Педру Рібейру і Нелсон Перейра. Четвертий рефері – іспанець Алехандро Лопес Вілья, інформує офіційний сайт УЄФА.

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Антоніу Нобре має статус арбітра ФІФА з 2019 року. У поточному сезоні португалець вже працював на кількох поєдинках єврокубків. Зокрема, обслуговував зустріч Юнацької ліги УЄФА Ювентус – Челсі, а також гру Ліги конференцій Мура – Тоттенхем.

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Матч Депортіво U-19 – Динамо U-19 стартує 9 лютого о 20:00 за Києвом. Переможець вийде в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА 2021/22.

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