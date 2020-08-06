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Дембеле повернувся у загальну групу Барселони перед матчем проти Наполі – чемпіон світу не грав 8 місяців

15:11 - Читать на русском
Дембеле повернувся у загальну групу Барселони перед матчем проти Наполі – чемпіон світу не грав 8 місяців
Усман Дембеле / Reuters

Форвард Усман Дембеле може допомогти Барселоні у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Наполі.

 

Француз відновив тренування у загальній групі, звітує офіційний Twitter клубу. Також разом з командою займається молодий Рональд Араухо.

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Дембеле не виходив на поле з листопада минулого року, коли отримав травму в матчі групового етапу ЛЧ проти Борусії Дортмунд. У 23-річного нападника були проблеми зі стегном, через які довелося робити операцію. Чемпіон світу встиг взяти участь лише у 9 поєдинках сезону та відзначитися одним голом.

Нагадаємо, матч Барселона – Наполі відбудеться у суботу (8 серпня). Перший поєдинок в Італії завершився нічиєю 1:1.

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Ліга чемпіонів Усман Усман Дембеле Рональд Рональд Араухо Барселона - Наполі Барселона Барселона
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