Дембеле повернувся у загальну групу Барселони перед матчем проти Наполі – чемпіон світу не грав 8 місяців

Форвард Усман Дембеле може допомогти Барселоні у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Наполі.

Француз відновив тренування у загальній групі, звітує офіційний Twitter клубу. Також разом з командою займається молодий Рональд Араухо.

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Дембеле не виходив на поле з листопада минулого року, коли отримав травму в матчі групового етапу ЛЧ проти Борусії Дортмунд. У 23-річного нападника були проблеми зі стегном, через які довелося робити операцію. Чемпіон світу встиг взяти участь лише у 9 поєдинках сезону та відзначитися одним голом.

Нагадаємо, матч Барселона – Наполі відбудеться у суботу (8 серпня). Перший поєдинок в Італії завершився нічиєю 1:1.

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