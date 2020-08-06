Дембеле вернулся в общую группу Барселоны перед матчем против Наполи – чемпион мира не играл 8 месяцев

Француз возобновил тренировки в общей группе, отчитывается официальный Twitter клуба. Также вместе с командой занимается молодой Рональд Араухо.
Барселона – Наполи: матч обслужит арбитр, с которым каталонцев связывают ужасные воспоминания
Дембеле не выходил на поле с ноября прошлого года, когда получил травму в матче группового этапа ЛЧ против Боруссии Дортмунд. У 23-летнего нападающего были проблемы с бедром, из-за которых пришлось делать операцию. Чемпион мира успел принять участие лишь в 9 поединках сезона и отличиться одним голом.
Напомним, матч Барселона – Наполи состоится в субботу (8 августа). Первый поединок в Италии завершился ничьей 1: 1.
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