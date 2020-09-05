Австрійці змарнували кілька хороших нагод, перш ніж відкрити рахунок на 35 хвилині – Грегоріч в ефектному стрибку замкнув силовий простріл Ульмера. Другий гол гості провели вже після перерви, коли Забітцер чітко реалізував пенальті за гру рукою.

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Підопічні Фоди дещо розслабилися і відразу були покарані – Холанд скористався повною свободою в центрі карного майданчика. До слова, це перший гол зірки Борусії Д на рівні національних збірних. На більше норвежці не спромоглися, тому були змушені миритися з домашньою поразкою.