Дебютный гол Холанда за сборную в видеообзоре матча Норвегия – Австрия – 1:2
Норвегия уступила Австрии (1:2) в стартовом туре Лиги наций. Смотрите видео голов и главных моментов поединка на сайте "Футбол 24".
Австрийцы потеряли несколько хороших возможностей, прежде чем открыть счет на 35 минуте – Грегорич в эффектном прыжке замкнул силовой прострел Ульмера. Второй гол гости провели уже после перерыва, когда Забитцер четко реализовал пенальти за игру рукой.
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Подопечные Фоды несколько расслабились и сразу были наказаны – Холанд воспользовался полной свободой в центре штрафной. К слову, это первый гол звезды Боруссии Д на уровне национальных сборных. На большее норвежцы не удосужились, поэтому были вынуждены мириться с домашним поражением.