Де Йонг без зайвої скромності назвав фаворита Ліги чемпіонів

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг розповів про ЛЧ, нового тренера та свою форму.

"Я думаю, що ми зможемо здобути перемогу в Лізі чемпіонів в цьому році.

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Між тренувальним процесом Сетьєна і Вальверде є різниця, але вони обоє вимагають якісного контролю м'яча, проте і в цьому компоненті є відмінності.

Я задоволений своїм рівнем роботи, але не зовсім, я переконаний, що я все ще можу підвищити якість своєї гри", – цитує Де Йонга Marca.

У 1/8 фіналу ЛЧ на Барсу очікує двобій з Наполі. В поточному сезоні Прімери Френкі провів 21 поєдинок, в якому відзначився голом та двома асистами.

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