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Де Йонг без лишней скромности назвал фаворита Лиги чемпионов

06:00 4 Читати українською
Де Йонг без лишней скромности назвал фаворита Лиги чемпионов
Фрэнки де Йонг и Лионель Месси / Фото AP

Полузащитник Барселоны Фрэнки де Йонг рассказал об ЛЧ, новом тренере и своей форме.

"Я думаю, что мы сможем одержать победу в Лиге чемпионов в этом году.

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Между тренировочным процессом Сетьена и Вальверде есть разница, но они оба требуют качественного контроля мяча, однако и в этом компоненте есть отличия.

Я доволен своим уровнем работы, но не совсем, я убежден, что я все еще могу повысить качество своей игры", – цитирует Де Йонга Marca.

В 1/8 финала ЛЧ на Барсу ожидает поединок с Наполи. В текущем сезоне Примеры Фрэнки провел 21 поединок, в котором отметился голом и двумя ассистами.

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Теги
Барселона Барселона Италия Лига чемпионов Фрэнки де Йонг Фрэнки де Йонг
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