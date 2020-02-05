Де Йонг без лишней скромности назвал фаворита Лиги чемпионов

Полузащитник Барселоны Фрэнки де Йонг рассказал об ЛЧ, новом тренере и своей форме.

"Я думаю, что мы сможем одержать победу в Лиге чемпионов в этом году.

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Между тренировочным процессом Сетьена и Вальверде есть разница, но они оба требуют качественного контроля мяча, однако и в этом компоненте есть отличия.

Я доволен своим уровнем работы, но не совсем, я убежден, что я все еще могу повысить качество своей игры", – цитирует Де Йонга Marca.

В 1/8 финала ЛЧ на Барсу ожидает поединок с Наполи. В текущем сезоне Примеры Фрэнки провел 21 поединок, в котором отметился голом и двумя ассистами.

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