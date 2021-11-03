"Ми ще можемо боротися за шість очок. Потрібно попрацювати над фінішним спуртом, треба забивати та набирати очки.

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Намагатимемося до самого кінця, але для початку потрібно проаналізувати цю гру і подивитися, що ми можемо покращити. Потім подумаємо про Баварію – це буде вкрай важкий матч. Вони набрали 12 очок із 12 і є однією з найкращих команд у світі.

Думаю, нічия була б справедливим результатом, бо ми мали шанси, були чіткі ситуації, в яких треба було забивати. Звісно, ​​у таких матчах все вирішують деталі. Вони були готові забити, а ми не зробили цього, тож поїдемо додому у поганому настрої. Ми заслужили більшого у цьому матчі", – цитує Де Пену офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, після чотирьох турів Динамо посідає у турнірній таблиці групи Е останню сходинку, набравши 1 очко. Беззаперечним лідером квартеру є Баварія (12 пунктів), далі йдуть Барселона (6 балів) та Бенфіка (4 очки).

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