"Мы еще можем бороться за шесть очков. Нужно поработать над финишным спуртом, надо забивать и набирать очки.

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удем стараться до самого конца, но для начала нужно проанализировать эту игру и посмотреть, что мы можем улучшить. Затем подумаем о Баварии, это будет крайне трудный матч. Они набрали 12 очков из 12 и являются одной из лучших команд в мире.

Думаю, ничья была бы справедливым результатом, потому что у нас были шансы, были четкие ситуации, в которых нужно было забивать. Конечно, в таких матчах все решают детали. Они были готовы забить, а мы не сделали этого, поэтому поедем домой в плохом настроении. Мы заслужили большего в этом матче", – цитирует Де Пену официальный сайт УЕФА.

Напомним, после четырех туров Динамо занимает в турнирной таблице группы Е последнюю строчку, набрав 1 очко. Бесспорным лидером квартера является Бавария (12 пунктов), далее следуют Барселона (6 баллов) и Бенфика (4 очка).

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