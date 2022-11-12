"У ті дні, коли почалася війна, у мене була лише одна нав'язлива ідея – допомогти моїм бразильським гравцям. Ти думаєш, що війна далеко звідси, вона неможлива, але, побувавши всередині, розумієш, що це не так.

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Мені шкода, що йде війна, шкода український народ, шкода мій досвід із цими гравцями. Ми стали б фантастичною командою. Потенціал був неймовірний. Ми могли вийти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів", – цитує Де Дзербі Daily Mail.

Нагадаємо, італієць очолив "гірників" минулого літа. В Україні його застало повномасштабне вторгнення Росії, через що він повернувся на батьківщину. З Шахтарем співпрацю Роберто припинив у липні. Зараз він працює у Брайтоні, який йде 6-м в АПЛ.

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