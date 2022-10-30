"Я дуже радий за себе, за своїх помічників, бо ми пережили вісім справді важких місяців. У мене вже була команда (Шахтар, – прим.), чудова команда, яку Путін вирішив у мене відібрати.

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У цей момент я знайшов іншу команду, я маю бути вдячний гравцям Брайтона, клубу за те, як вони вітали мене, і за те, як я одразу ж відчув, що вони довіряють мені. Це була велика втрата, бо я втратив команду, яка в мене вже була. Знову знайти сім'ю, атмосферу, яка дозволяє вам відчути себе частиною довкілля, це дуже приємно, і я маю бути дуже вдячний Брайтону", – цитує Де Дзербі The Athletic.

Нагадаємо, італійський фахівець працював з Шахтарем з травня 2021-го по липень 2022 року і завоював Суперкубок України та став чемпіоном недограного сезону 2021/22. З Брайтоном Де Дзербі підписав контракт терміном на 4 роки. Напередні "чайки" під його керівництвом розгромили Челсі (4:1) у матчі 14-го туру АПЛ.

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