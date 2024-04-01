Хавбек Реала Сосьєдад і збірної Іспанії Мартін Субіменді готовий до трансферу на підвищення в топ-клуб.

Субіменді залишається одним з головних кандидатів на літнє підсилення Арсенала, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Мікель Артета з допомогою земляка хоче додати варіантів у центрі поля.

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Мартіном також зацікавлений інший баскський тренер. Баварія активно працювала над трансфером Субіменді під прихід Хабі Алонсо. Зміна тренерського курсу вповільнила переговори, але хавбек залишається у шорт-листі.

25-річний Субіменді – лідер Реала Сосьєдад, який регулярно перевищує очікування в Прімері. Баск постійно отримує виклики у збірну Іспанії, з якою може поїхати на Євро-2024.

Баварія та Арсенал незабаром зустрінуться у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Перший поєдинок відбудеться в Лондоні 9 квітня, а матч-відповідь запланований на 17 квітня на Альянц-Арені.