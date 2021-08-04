Напередодні "гірники" розпочали боротьбу в 3-му раунді кваліфікації головного клубного турніру Європи, у Бельгії обігравши тамтешній Гент (2:1).

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Італієць став лише 12-м фахівцем, який вивів Шахтар на єврокубковий поєдинок. До вчорашнього вечора лише шестеро з них виграли свій перший матч. Ба більше, лише Мірчі Луческу вдалося зробити це на виїзді. Відтак, тепер Де Дзербі потрапив у компанію легендарного наставника "гірників".

Окрім того, донеччанам вдалося встановити рекорд поточного розіграшу Ліги чемпіонів. Проти Генка Роберто Де Дзербі випустив стартовий склад, середній вік якого становить 22,6 року. Це наймолодша команда, яка цього літа починала матч ЛЧ, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

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