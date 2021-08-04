Накануне "горняки" начали борьбу в 3-м раунде квалификации главного клубного турнира Европы, в Бельгии обыграв тамошний Гент (2:1).

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Итальянец стал лишь 12-м специалистом, который вывел Шахтер на еврокубковый матч. До вчерашнего вечера только шесть из них выиграли свой первый поединок. Более того, только Мирче Луческу удалось сделать это на выезде. Следовательно, теперь Де Дзерби попал в компанию легендарного наставника "горняков".

Кроме того, дончанам удалось установить рекорд текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Против Генка Роберто Де Дзерби выпустил стартовый состав, средний возраст которого составляет 22,6 года. Это самая молодая команда, которая этим летом начинала матч ЛЧ, сообщает официальный сайт Шахтера.

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