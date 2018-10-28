Де Брюйне: Я провів хороший матч проти Шахтаря, але мені ще потрібно набирати форму

Хавбек Манчестер Сіті Кевін де Брюйне поділився враженнями після матчу з Шахтарем (0:3), та оцінив шанси команди на перемогу в Лізі чемпіонів.

"Зараз добре себе почуваю. Я повернувся, граю – вважаю, що я провів хороший поєдинок. Стаю все сильнішим і сильнішим. Мені потрібні тільки матчі, щоб набрати форму. Але зіграти півгодини на вихідних і 70 хвилин проти Шахтаря – це чудово.

Шахтар – Манчестер Сіті – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Вважаю, що навіть без мене хлопці дуже добре впоралися. Вони не програвали, за винятком матчу з Ліоном, але я і не очікував від них нічого іншого.

Перемога в Лізі чемпіонів? Занадто рано про це говорити. Ми постараємося виграти кожен матч і подивимося, що з цього вийде. На перемогу претендують десять команд", – цитує Кевіна видання Goal.

Після 3-х турів Ліги чемпіонів Манчестер Сіті є лідером своєї групи, маючи в активі 6 очок.

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