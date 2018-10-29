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Де Брюйне: Я провел хороший матч против Шахтера, но мне еще нужно набирать форму

24 октября 23:43 40 Читати українською
Де Брюйне: Я провел хороший матч против Шахтера, но мне еще нужно набирать форму
Кевин де Брюйне / Фото из соцсетей

Хавбек Манчестер Сити Кевин де Брюйне поделился впечатлениями после матча с Шахтером (0:3) и оценил шансы команды на победу в Лиге чемпионов.

"Сейчас хорошо себя чувствую. Я вернулся, играю – считаю, что я провел хороший поединок. Становлюсь все сильнее и сильнее. Мне нужны только матчи, чтобы набрать форму. Но сыграть полчаса на выходных и 70 минут против Шахтера – это замечательно.

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Считаю, что даже без меня ребята очень хорошо справились. Они не проигрывали, за исключением матча с Лионом, но я и не ожидал от них ничего другого.

Победа в Лиге чемпионов? Слишком рано об этом говорить. Мы постараемся выиграть каждый матч и посмотрим, что из этого получится. На победу претендуют десять команд", – цитирует Кевина издание Goal.

После 3-х туров Лиги чемпионов Манчестер Сити является лидером своей группы, имея в активе 6 очков.

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Лига чемпионов3 турМеталлист (Харьков)

Шахтер - Манчестер Сити: Вторник 23 октября 2018

Шахтер
Матч окончен
0 : 3
Манчестер Сити
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Манчестер Сити Манчестер Сити Лига чемпионов Шахтер - Манчестер Сити Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
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