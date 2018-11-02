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Де Брюйне пропустить місяць через травму – бельгієць не зіграє проти Шахтаря у Лізі чемпіонів

14:00 0 Читать на русском
Де Брюйне пропустить місяць через травму – бельгієць не зіграє проти Шахтаря у Лізі чемпіонів
Кевін Де Брюйне / соцмережі

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне вимушений залишитись поза грою щонайменше на місяць через пошкодження.

Хавбек Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне отримав травму коліна під час Кубка англійської ліги проти Фулхема (2:0) і не зміг дограти поєдинок.

Наприкінці другого тайму бельгієць опинився на газоні після зіткнення із захисником Фулхема Фосу-Менсою, який приземлився Де Брюйне на праве коліно. Зазначимо, нещодавно саме через травму правого коліна Кевін був змушений пропустити 2 місяці.

Стерлінг погодився продовжити контракт із Манчестер Сіті

За інформацією The Telegraph, 27-річний футболіст пропустить приблизно 4-6 тижнів, а це означає, що Кевін не зможе допомогти своїй команді у матчі Ліги чемпіонів проти Шахтаря та не зіграє у манчестерському дербі.

До слова, Манчестер Сіті вчора впевнено переміг Фулхем в рамках Кубка англійської ліги. Українець Олександр Зінченко відіграв на полі усі 90 хвилин.

Матч 4-го туру Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Шахтар зіграють у середу, 7-го листопада.

Ліга чемпіонів4 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Шахтар: Середа 07 листопада 2018

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Ліга чемпіонів Манчестер Сіті - Шахтар Кевін де Брюйне Кевін де Брюйне Шахтар Шахтар Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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