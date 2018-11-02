Де Брюйне пропустит месяц из-за травмы – бельгиец не сыграет против Шахтера в Лиге чемпионов

Полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне вынужден остаться вне игры минимум на месяц из-за повреждения.

Хавбек Манчестер Сити Кевин Де Брюйне получил травму колена во время матча Кубка английской лиги против Фулхэма (2:0) и не смог доиграть поединок.

В конце второго тайма бельгиец оказался на газоне после столкновения с защитником Фулхэма Фосу-Менсой, который приземлился Де Брюйне на правое колено. Отметим, недавно именно из-за травмы правого колена Кевин был вынужден пропустить 2 месяца.

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По информации The Telegraph, 27-летний футболист пропустит примерно 4-6 недель, а это значит, что Кевин не сможет помочь своей команде в матче Лиги чемпионов против Шахтера и не сыграет в манчестерском дерби.

К слову, Манчестер Сити вчера уверенно победил Фулхэм в рамках Кубка английской лиги. Украинец Александр Зинченко сыграл на поле все 90 минут.

Матч 4-го тура Лиги чемпионов Манчестер Сити – Шахтер сыграют в среду, 7 ноября.

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