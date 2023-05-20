Під час півфінального матчу-відповіді Ліги чемпіонів проти Реала керманич Ман Сіті попросив бельгійця грати спокійніше і контролювати м'яч. Де Брюйне якраз програв дуель і розгнівано крикнув наставнику: "Заткнися". Цей момент викликав чималий резонанс, але Гвардіола бачить ситуацію по-своєму.

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"Насправді мені подобається, коли ми кричимо один на одного. Мені подобається такий Кевін. Коли він запалюється і дає стільки енергії. Таке має траплятись у певних іграх, у певних моментамх. Це не перший випадок, коли Кевін кричить на мене.

Ви не бачите, як часто він кричить на мене під час тренувань. Але це саме той Кевін, що нам потрібен", – запевнив Гвардіола на прес-конференції.

️ "You don't see it but De Bruyne shouts at me in the training ground."



Pep Guardiola responds to his on-field argument with De Bruyne against Real Madrid ? pic.twitter.com/wsfKK8JsGa — SPORTbible (@sportbible) May 19, 2023

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