Зустріч Реала та Манчестер Сіті в рамках Ліги чемпіонів викликала грандіозний ажіотаж у Мадриді.

Реал приймає Манчестер Сіті у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів 9 квітня. Всі 75 тисяч квитків на матч вже реалізовані, повідомляє Marca. Очікується новий рекорд відвідуваності на реконструйованому Сантьяго Бернабеу.

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У понеділок, 1 квітня, квитки мали надійти у вільний продаж, однак їх просто не залишилося. Все розкупили власники абонементів і преміальних карт. Високі ціни (від 88 до 312 євро) не відлякали.

Андрій Лунін зіграє перед заповненими трибунами. Після повторної травми Куртуа українець залишиться основним голкіпером Реала та спробує зупинити Холанда, Гвардіолу та компанію.