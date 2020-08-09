"Давайте без дурниць!" – як Мессі налаштовував гравців Барселони у перерві матчу Ліги чемпіонів

Ліонель Мессі на правах капітана Барселони звернувся до своїх партнерів після першого тайму поєдинку з Наполі (3:1).

"Давайте без дурниць! У нас є перевага у два голи, тому нам потрібно заспокоїтися. Давайте грати спокійно", – такими словами підбадьорював Мессі каталонську команду у перерві поєдинку ЛЧ, повідомляє Marca.

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Нагадаємо, Барселона здолала Наполі з рахунком 4:2 за сумою двох матчів і очікує на чвертьфінальний поєдинок Ліги чемпіонів, де "блаугранас" протистоятиме Баварія.

Каталонці востаннє здобували кубок найпрестижнішого клубного турніру у сезоні 2014/15.

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