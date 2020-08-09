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"Давайте без дурниць!" – як Мессі налаштовував гравців Барселони у перерві матчу Ліги чемпіонів

19:32 - Читать на русском
"Давайте без дурниць!" – як Мессі налаштовував гравців Барселони у перерві матчу Ліги чемпіонів
Роберто, Мессі, Сетьєн / Фото AP

Ліонель Мессі на правах капітана Барселони звернувся до своїх партнерів після першого тайму поєдинку з Наполі (3:1).

10’ Клеман Лангле
23’ Ліонель Мессі
45+1’ Луїс Суарес
 
Лоренцо Інсіньє 45+5’
10’ Клеман Лангле
23’ Ліонель Мессі
45+1’ Луїс Суарес
45+5’ Лоренцо Інсіньє

"Давайте без дурниць! У нас є перевага у два голи, тому нам потрібно заспокоїтися. Давайте грати спокійно", – такими словами підбадьорював Мессі каталонську команду у перерві поєдинку ЛЧ, повідомляє Marca.

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Нагадаємо, Барселона здолала Наполі з рахунком 4:2 за сумою двох матчів і очікує на чвертьфінальний поєдинок Ліги чемпіонів, де "блаугранас" протистоятиме Баварія.

Каталонці востаннє здобували кубок найпрестижнішого клубного турніру у сезоні 2014/15.

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Теги
Барселона - Наполі Ліонель Ліонель Мессі Барселона Барселона Ліга чемпіонів
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