Роналду знову проти Мессі – УЄФА назвав кандидатів на звання найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів

До списку номінантів потрапили одвічні супротивники на футбольному полі: Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі. Португалець оформив дубль у матчі з Ліоном, проте це не допомогло його команді пройти далі. Аргентинець відзначився шедевральним голом з-під орди захисників та впевнено відіграв весь поєдинок.

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Також на звання найкращого гравця тижня претендують Кайл Вокер, який вдало відіграв матч проти Реала, та Роберт Лєвандовскі, який вкотре став героєм в протистоянні з Челсі.

За фаворитів серед цих претендентів можна, як завжди, проголосувати на офіційному сайті УЄФА.

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