"Давайте без глупостей!" – как Месси настраивал игроков Барселоны в перерыве матча Лиги чемпионов

Лионель Месси на правах капитана Барселоны обратился к своим партнерам после первого тайма поединка с Наполи (3:1).

"Давайте без глупостей! У нас есть преимущество в два гола, поэтому нам нужно успокоиться. Давайте играть спокойно", – такими словами подбадривал Месси каталонскую команду в перерыве поединка ЛЧ, сообщает Marca.

Роналду снова против Месси – УЕФА назвал кандидатов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Напомним, Барселона одолела Наполи со счетом 4:2 по сумме двух матчей и ожидает четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов, где "блаугранас" будет противостоять Бавария.

Каталонцы в последний раз поднимали кубок самого престижного клубного турнира в сезоне 2014/15.

Барселона победила Наполи: Сетьен – второй Вальверде, Гаттузо не прыгнул выше головы, гений Месси и противоречивый Чакыр