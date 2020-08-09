toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
ЮВЕНТУС БАРСЕЛОНА - НАПОЛИ БАВАРИЯ - ЧЕЛСИ ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР

"Давайте без глупостей!" – как Месси настраивал игроков Барселоны в перерыве матча Лиги чемпионов

19:32 - Читати українською
"Давайте без глупостей!" – как Месси настраивал игроков Барселоны в перерыве матча Лиги чемпионов
Роберто, Месси, Сетьен / Фото AP

Лионель Месси на правах капитана Барселоны обратился к своим партнерам после первого тайма поединка с Наполи (3:1).

10’ Клеман Лангле
23’ Лионель Месси
45+1’ Луис Суарес
 
Лоренцо Инсинье 45+5’
10’ Клеман Лангле
23’ Лионель Месси
45+1’ Луис Суарес
45+5’ Лоренцо Инсинье

"Давайте без глупостей! У нас есть преимущество в два гола, поэтому нам нужно успокоиться. Давайте играть спокойно", – такими словами подбадривал Месси каталонскую команду в перерыве поединка ЛЧ, сообщает Marca.

Роналду снова против Месси – УЕФА назвал кандидатов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Напомним, Барселона одолела Наполи со счетом 4:2 по сумме двух матчей и ожидает четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов, где "блаугранас" будет противостоять Бавария.

Каталонцы в последний раз поднимали кубок самого престижного клубного турнира в сезоне 2014/15.

Барселона победила Наполи: Сетьен – второй Вальверде, Гаттузо не прыгнул выше головы, гений Месси и противоречивый Чакыр

blog_ava
Двое игроков Динамо заболели коронавирусом
18:53
14272
Теги
Барселона - Наполи Лионель Лионель Месси Барселона Барселона Лига чемпионов
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
20
час
:
13
мин
ОПФК Черкащина
17:30
Николаев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?