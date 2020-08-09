"Давайте без глупостей!" – как Месси настраивал игроков Барселоны в перерыве матча Лиги чемпионов

"Давайте без глупостей! У нас есть преимущество в два гола, поэтому нам нужно успокоиться. Давайте играть спокойно", – такими словами подбадривал Месси каталонскую команду в перерыве поединка ЛЧ, сообщает Marca.
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Напомним, Барселона одолела Наполи со счетом 4:2 по сумме двух матчей и ожидает четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов, где "блаугранас" будет противостоять Бавария.
Каталонцы в последний раз поднимали кубок самого престижного клубного турнира в сезоне 2014/15.
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