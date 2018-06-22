Данія – Австралія: післяматчева прес-конференція Аге Харейде

Головний тренер збірної Данії Аге Харейде поділився враженнями після матчу проти Австралії (1:1).

"Мої гравці виглядали втомленими. Ви бачили, як вони втомлювалися протягом матчу. Ми намагалися за допомогою замін додати енергії, але наша гра викликала занепокоєння.

Ми занадто часто втрачали м'яч, пропускали контратаки і дуже багато бігали. Гравці віддали дуже багато сил. Такий чемпіонат світу – він важкий.

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Австралія – хороша збірна, добре організована, французам пощастило обіграти їх. Ми розуміли, що буде важко. Мої гравці добре викладалися. Просто ми занадто часто віддавали м'яч і брали неправильні рішення", – цитує Харейде офіційний сайт ФІФА.

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