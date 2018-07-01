ЧС-2018: збірна Сенегалу надіслала протест ФІФА щодо матчу з Колумбією

Федерація футболу Сенегалу відправила до ФІФА лист з протестом щодо суддівства у матчі третього туру групового етапу ЧС-2018 проти Колумбії (0:1).

У матчі рефері призначив пенальті у ворота Колумбії на фол проти Садьйо Мане, але скасував своє рішення. Федерація Сенегалу вважає, що рефері відмінно бачив епізод, і не повинен був міняти своє рішення після перегляду відеоповтору. Також в Сенегалі вважають, що Єррі Міна порушив правила, забиваючи єдиний гол у матчі. Ці два епізоди привели до вильоту Сенегалу, і в федерації сподіваються, що ФІФА зробить оцінку дій рефері, повідомляє видання ua-football.

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Також зауваження стосувались матчу Японія – Польща (0:1). У федерації вважають, що японці буквально відмовилися грати, дізнавшись, що їх влаштовує рахунок в паралельному матчі. Відмова від гри порушує принципи футболу, вважають в Сенегалі.